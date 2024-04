Massari chiude i tavoli tematici. Il 23 si scrive il programma elettorale

Si sono conclusi giovedì con una serata al Centro Sociale Orti Spallanzani a cui hanno partecipato 120 persone, gli appuntamenti legati alla costruzione del programma elettorale del centrosinistra per Marco Massari sindaco di Reggio. Sono oltre 250 le persone che hanno deciso, nelle quattro serate organizzate dal comitato Massari in quattro centri sociali del territorio, di apportare il proprio contributo alla costruzione di un progetto condiviso per il futuro della città. "Un risultato non scontato - ha dichiarato il candidato sindaco Marco Massari - che fotografa una grande richiesta di partecipazione ai progetti e ai processi decisionali legati al futuro della nostra Reggio". I tavoli di lavoro, riuniti dal claim della campagna "Siamo Reggio. Qui il futuro lo costruiamo insieme", hanno lavorato su tematiche specifiche, in una cornice definita dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, i cosiddetti SDG (Sustainabile Development Goals), che hanno guidato anche il patto per la città siglato sabato 13 aprile scorso dal candidato sindaco e dai referenti di tutta la coalizione. Martedì prossimo, 23 aprile, tutti i tavoli lavoreranno insieme ad un ultima stesura del documento al Centro Internazionale Loris Malaguzzi.