Mazzoni esegue Sevardi al Surreya Opera di Istanbul

Un’importante notizia riempie di emozione due artisti reggiani, che hanno fatto della musica classica una scelta di vita e una professione. Domenica 28 aprile il pianista di fama internazionale Marcello Mazzoni eseguirà una trascrizione di Corrado Sevardi per orchestra d’archi della ‘Totentanz’ di Franz Liszt al Surreya Opera Theatre di Istanbul, in Turchia, con la Instanbul Oda Orchestra, sotto la bacchetta di Hakan Sensoy, direttore di fama mondiale. Un artista reggiano molto attivo sulla scena nazionale e internazionale si cimenta in una prova ardua, importante, un pezzo virtuosistico trascendentale, che si basa sul tema gregoriano del Dies Irae. Un pezzo scritto originariamente per pianoforte e grande orchestra sinfonica, riadattato da un compositore reggiano che si sta affacciando proprio in tempi recenti sulla scena internazionale, dopo il recente piazzamento al quarto posto del Consorso Amadeus Composition Award di Vienna con il pezzo per orchestra ‘Dyoniso’s Dream’.

Sevardi invece sarà atteso il 19 maggio nel salone d’Onore di Palazzo Anguissola Cimafava, a Piacenza, nell’ambito del BAF, Bibiena Art Festival, per la rappresentazione del suo ‘Intranima Lieder’, ciclo di musica, canto e parola ispirato ai testi di Giorgio Bassani.

Lara Maria Ferrari