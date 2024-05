Murale sulla facciata di Casa Gioia. Dedicato all’inventore della bussola

Si intitola ‘Fun-G0082” il murale che l’architetto Giulio Vesprini ha realizzato per Casa Gioia, pronto per essere presentato alla città oggi a mezzogiorno in via Flavio Gioia 5, a Reggio. In concomitanza con questa inaugurazione, anche le attività che la cooperativa sociale rivolge a bambini, ragazzi e adulti con disabilità intellettiva e/o autismo riprenderanno a svolgersi nell’edificio al centro di un’accurata ristrutturazione iniziata più di un anno fa e coordinata dall’architetto Nicola Capretti, che lo ha dotato tra l’altro di ascensore, sistemi di purificazione e rinnovo continuo dell’aria, domotica, laboratori per bambini di arte, musica e cucina, palestra e stanza multisensoriale con il metodo Snoezelen. Classe 1980, esponente di spicco della scena grafica e urbana italiana, l’artista marchigiano ha realizzato il murale con l’idea di farne una cartolina capace di aprire una finestra sul mondo, a partire dal personaggio che alla strada cittadina dà il nome, il navigatore e inventore della bussola Flavio Gioia. "Ho sposato questo progetto perché con la mia visione di street art vorrei supportare la preziosa realtà di Casa Gioia e sostenere con un’azione artistica e pedagogica i ragazzi che quotidianamente frequentano la struttura, dando loro una chiave di lettura diversa del mondo che ci circonda", spiega l’artista.

"Abbiamo contattato Giulio Vesprini perché apprezziamo molto i suoi lavori e ci piaceva l’idea di rendere i nostri spazi confortevoli e migliorare la qualità di vita delle persone che li frequentano utilizzando anche la bellezza della sua opera, che ben si integra con le espressioni artistiche diffuse nel nostro quartiere", spiega la presidente di Casa Gioia Stefania Azzali.

Della fornitura dei colori e del materiale tecnico necessario all’artista si occuperanno aziende leader del settore come Caparol e iColors; altro importante sponsor del progetto è Coopservice, da tempo al fianco di Casa Gioia.