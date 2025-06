Musical, si parte con un classico: "Cantando sotto la pioggia"

Presentata la prossima stagione di musical 25/26 della Fondazione I Teatri, in scena al Valli. L’inaugurazione di stagione è con il grande classico "Cantando sotto la pioggia", ispirato all’omonimo film del 1952, un inno d’amore alla Hollywood d’oro degli anni 20, durante la transizione dal cinema muto al sonoro. Con la regia e le coreografie di Luciano Cannito. È sempre Cannito a firmare la regia di un altro titolo del cartellone ispirato a una celebre pellicola: "Rocky il musical". Un altro titolo è "La febbre del sabato sera", musical tratto dal famosissimo film con John Travolta. Con la regia di Mauro Simone e la Compagnia della Rancia, lo spettacolo porta sul palcoscenico Tony Manero e la sua discoteca 2001 Odyssey. È una storia di riscatto, desiderio e sogni, sulle note dei Bee Gees. Accanto a questi tre titoli dal respiro cinematografico, la stagione si conclude con lo spassosissimo spettacolo "Opera Locos": produzione internazionale di una spumeggiante compagnia spagnola che mette in scena le più note arie d’opera. Come ogni anno, non manca il solito appuntamento fuori abbonamento con l’operetta della Compagnia Corrado Abbati, che in questa stagione presenta "La vedova allegra". Ancora fuori abbonamento, la sera di San Silvestro porta gli Oblivion con lo spettacolo "Tuttorial", per un fine d’anno di divertimento. Dal 16 giugno gli abbonati potranno confermare il loro posto; dal 5 luglio al via la campagna dei nuovi abbonamenti. Info: www.iteatri.re.it

s.bon.