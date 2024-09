Nasce la app del Comune: "Per comunicare meglio con i cittadini"

Un’applicazione per tablet e telefonino per migliorare la comunicazione tra il Comune e i cittadini. Un progetto realizzato da un team di giovani informatici e realizzato grazie al bando "Potenziamo le tue idee" dedicato alle giovani start up e messo in campo a Reggiolo ed è la nuova soluzione digitale realizzata da Riccardo Rossi e Alessio Accardo, che nell’estate del 2023 lanciarono "FunEvents". L’app, già disponibile su App Store e Google Play, è stata messa a punto da Ardo Informatica. L’applicazione del Comune di Reggiolo raccoglierà informazioni e riferimenti che possono essere utili ai cittadini.

Saranno disponibili quindi aggiornamenti sugli appuntamenti nel territorio, contatti dei servizi comunali, indicazioni sulla raccolta differenziata, comunicazioni ordinate per data.

L’app sarà anche uno spazio d’ascolto: una sezione è infatti dedicata a ciò che i cittadini vogliono segnalare o proporre. L’interfaccia, semplice e intuitiva, permette di navigare facilmente tra le varie opzioni, offrendo anche funzionalità come l’invio di messaggi direttamente al Comune con l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva della comunità.