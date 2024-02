Nascondeva nell’auto un coltello a farfalla: denunciato ventiduenne

Un giovane di 22 anni è stato denunciato per porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere. Sono stati i carabinieri di Campagnola, nel corso di un normale controllo stradale avvenuto l’altra notte in via Garibaldi in centro a Rio Saliceto, a scoprire che il ragazzo aveva nella sua autovettura un coltello a farfalla, della lunghezza complessiva di 23 centimetri, di cui dieci centimetri di lama, che si trovava nascosto accanto alla leva del cambio. A quel punto sono scattati i provvedimenti previsti, con la denuncia alla magistratura. L’accertamento si è svolto in paese: quando il giovane si è trovato di fronte ai militari, è sembrato piuttosto nervoso, come se avesse qualcosa da nascondere. E questo ha convinto i carabinieri ad approfondire il controllo con una perquisizione dell’autovettura, che alla fine ha permesso di rinvenire l’arma da taglio. Alla richiesta di chiarimenti circa la presenza del coltello, il ragazzo ha solo ammesso la proprietà, ma non sembra essere stato in grado di fornire adeguate giustificazioni. A quel punto è scattata la denuncia alla magistratura, con il coltello che è stato sequestrato.