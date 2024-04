Nigeriano 34enne riaccompagnato dalla polizia in patria

Un 34enne di origine nigeriana, già gravato da un provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto, è stato accompagnato dalla Polizia prima sul volo Bologna-Casablanca e poi su quello Casablanca-Lagos. L’uomo, con diversi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di sostanze stupefacenti, era irregolare sul territorio nazionale e, il 23 marzo scorso, era stato raggiunto dal provvedimento di espulsione. Da quel momento era diventato irreperibile. L’altra mattina è stato rintracciato in zona Stazione dalle Volanti ed è scattato il provvedimento.