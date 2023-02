Nuova protesta, sciopero della polizia municipale

A metà gennaio si era avuta una prima astensione dal lavoro, con presidio dei lavoratori in piazza a Bagnolo. Ora lo sciopero si ripete per gli agenti polizia locale dell’Unione Comuni Terra di Mezzo, che comprende Bagnolo, Cadelbosco Sopra e Castelnovo Sotto, con una astensione dal lavoro prevista per tutta la giornata di oggi, quando a Castelnovo Sotto è prevista pure una nuova giornata del carnevale.

A differenza dello sciopero del 13 gennaio, in cui gli agenti non avevano prestato servizio nelle prime due ore di ogni turno, stavolta è prevista l’astensione completa dall’attività, per l’intero turno.

L’iniziativa sindacale segue lo sciopero già effettuato dagli agenti a metà gennaio. Da allora i sindacati hanno lamentato ben pochi cambiamenti, compresa "la mancata occasione di consorziarsi con altre Unioni che stanno ultimando in questi giorni le procedure concorsuali di selezione". Polemiche anche sulle fototrappole antidegrado, con controllo e sanzioni affidati agli agenti di polizia locale. Ma con la carenza di organico che, secondo i sindacati di categoria, rischia di non far visualizzare le immagini nei tempi previsti per poter elevare le sanzioni.

La trattativa prosegue tra le pubbliche amministrazioni e i rappresentanti degli agenti, pur se con l’ipotesi di altri scioperi nel prossimo futuro. Finora, infatti, non hanno trovato esito i tentativi di avvicinare le posizioni delle parti, pur se si sta lavorando per risolvere alcune problematiche.

Antonio Lecci