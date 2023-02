"Nuove antenne, la giunta smetta di fare la vittima"

Un pullulare di antenne. Se l’avvio dei lavori per una nuova stazione radio base ha provocato in via Zanibelli – a San Prospero – la protesta degli abitanti, l’albo pretorio del Comune continua a snocciolare senza grande clamore, tra decine di altre comunicazioni di ogni sorta, ’riconfigurazioni’ di impianti già esistenti. Tim e Vodafone adegueranno le proprie installazioni sul pensile dell’acquedotto tra Canali e Rivalta, in via Bedeschi; Tim metterà mano anche alla propria antenna su un’altra torre idrica, quella che ospita il ’museo dell’acqua’ in via Einstein; sempre Tim interverrà in via Hiroshima, a Cavazzoli, nelle pertinenze della Centrale di cogenerazione Rete 2. Le ultime ’richieste di pubblicazione Scia di riconfigurazione’ sono apparse sull’albo pretorio del Comune lunedì 16 e martedì 17 gennaio. Il termine per le osservazioni da parte di terzi, fissato in appena dieci giorni, è passato in un lampo. Nel frattempo, Wind e Iliad proseguono nell’erezione di proprie stazioni, non più in coabitazione con altri, mentre i Comitati sparsi sul territorio cercano di unirsi. Ne parliamo con il capogruppo di Coalizione Civica Dario De Lucia. Due anni fa fu il primo a sollecitare l’amministrazione a redigere un ’piano antenne’, L’obiettivo era quello di porre un rimedio alla...