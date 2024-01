Nuovo campo da calcio in sintetico: "Ospiterà allenamenti e partite"

Iniziata la realizzazione del nuovo campo da calcio a 11 in sintetico di Salvarano, che sarà omologato secondo i parametri richiesti dalla Lega nazionale dilettanti (Lnd). Si tratta del primo "rettangolo" in erba artificiale del territorio dell’Unione Colline Matildiche, che diventerà punto di riferimento per tutta l’area e sostituirà quello esistente. Il cantiere sarà occasione per sistemare anche altri impianti, come il sistema di irrigazione del secondo campo in erba. Il progetto ha un costo di 550mila euro e ha ottenuto un finanziamento di 300mila euro nell’ambito del bando del Piano regionale per la riqualificazione dell’impiantistica sportiva. Il Comune di Quattro Castella finanzierà il resto con fondi propri, recuperati dall’avanzo d’amministrazione 2021. "L’obiettivo è di avere il campo disponibile in tempo per la Coppa dei Campioncini – spiega Emilio Bertolini, presidente della Polisportiva Terre Matildiche che gestirà la struttura –. È molto importante poter contare su un impianto disponibile 7 giorni su 7, sia per allenamenti che per partite ufficiali". L’assessore allo sport Luca Spagni spiega che si va a "realizzare un’opera annunciata nel programma di governo. Potenziamo l’offerta di impianti a Salvarano dove ogni giorno la Polisportiva Terre Matildiche coinvolge centinaia di bambini, ragazzi e famiglie in un’attività che non è solo sportiva, ma anche, e soprattutto, educativa". L’amministrazione rimarca che il nuovo campo sarà "utilizzabile per gli allenamenti e omologato anche per disputare partite ufficiali tutto l’anno, permetterà di efficientare l’impianto e valorizzerà ancora di più Salvarano". L’area è in via Kennedy 27/2, a monte della "fattoria degli asinelli" di Montebaducco; viene usata dalla Polisportiva, da 40 anni impegnata nella promozione dello sport giovanile e di base, e anche dal paese per organizzare feste popolari e altri momenti di aggregazione. Fondata nel 1982, la "Terre Matildiche" ha 360 ragazze e ragazzi tesserati, tra cui una cinquantina da Vezzano e Albinea. Quando in luglio arrivò da Bologna la notizia che Quattro Castella si era aggiudicata i fondi, l’assessore Spagni aveva spiegato che il Comune si sarebbe candidato anche con un progetto riguardante il polo sportivo di Puianello. Sul territorio comunale sono presenti 4 campi da calcio omologati e regolamentari.

Francesca Chilloni