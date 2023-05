Oggi l’ultimo saluto a Matteo Giavarini, morto venerdì in moto

Oggi l’addio a Matteo Giavarini, meccanico di 28 anni, di Correggio, vittima venerdì di un incidente in via della Pace. Un lutto che colpisce l’intera comunità, attraverso una famiglia benvoluta e stimata, che ha attuato pure opere di solidarietà. Nel gennaio 2022, come segno di riconoscenza al personale sanitario che lo aveva aiutato, il padre Ivan e i familiari avevano festeggiato i 25 anni dell’azienda con una raccolta di fondi per il CoRe, donando ben 14 mila euro. Oggi l’ultimo saluto a Matteo, partendo alle 14,30 dalla camera mortuaria dell’ospedale per raggiungere la chiesa di Fosdondo.