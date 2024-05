Omaggio a Lancellotti

Ottavo e ultimo appuntamento, stasera a Correggio, per la rassegna denominata "Zaino del’artista", alla sala Girasole di via Felicità, a Fosdondo. Alle 20 cena su prenotazione con menù fisso (tel. 334-9470032), alle 21,45 un momento di incontro sulla raccolta fondi per "Il diritto alla fragilità" e animazione con Gli Artisti. Alle 22 il concerto "Gpl Day Memories", un omaggio musicale a Gian Paolo Lancellotti, a dieci anni dalla scomparsa. Lancellotti era stato batterista dei Nomadi dalla fine degli anni Sessanta fino al 1990. Successivamente con il collega Chris Dennis fonda il gruppo Gpl Band, che diventerà "Sempre noi", proponendo brani originali insieme a canzoni del repertorio dei Nomadi. Era stato pure fondatore di una scuola di musica per insegnare ai giovani a suonare la batteria. E’ deceduto a Correggio dieci anni fa.