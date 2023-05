Ora sul passaggio a livello vigila il personale di Fer

Ci sono volute parecchie lamentele e sollecitazioni, ma finalmente è stato attivato un servizio di controllo al passaggio a livello tra via Pieve e la circonvallazione di Guastalla, diventato passaggio obbligato di centinaia di studenti che dalla stazione ferroviaria e terminal dei bus devono raggiungere le scuole superiori di Pieve.

Con lo smantellamento del ponte pedonale, ora gli studenti devono seguire il percorso stradale, su pista ciclopedonale. Ma negli orari di punta, soprattutto col passaggio a livello chiuso, la situazione diventa caotica, oltre che pericolosa. Per evitare incidenti, oltre che il frequente attraversamento dei binari nonostante le sbarre abbassate del passaggio a livello, si è corsi ai ripari con personale Fer-Ferrovie Emilia Romagna, che in questi giorni ha cominciato a vigilare negli orari di punta, assicurandosi che non vi siano attraversamenti irregolari sui binari e controllando pure la situazione all’incrocio stradale, quando si ammassano centinaia di studenti diretti a scuola la mattina presto. Anche ieri tre operatori, con giubbotto giallo della Fer, hanno presidiato l’area. Ma non basta. Anche ieri alcuni cittadini hanno segnalato un alto rischio di incidenti, tra la stazione e il passaggio a livello di via Pieve, a causa di attraversamenti della strada di studenti a piedi, anche quando il semaforo segna rosso, dando il via libera alle auto in transito sulla circonvallazione. Si torna a chiedere una maggiore vigilanza su quella minoranza di ragazzi che non sempre rispetta le norme del Codice della strada.

Antonio Lecci