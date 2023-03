Orietta Berti festeggia i 56 anni di matrimonio

di Luciano Manzotti

Galeotto fu un caffè al cioccolato che l’Orietta nazionale offri al suo Osvaldo. "Ci siamo conosciuti alla fiera di San Simone e lui mi colpì subito per la sua serietà". Lo racconta con l’emozione di sempre e con la gioia di 56 anni di vita insieme. Martedì sera al ristorante Red Lion di Montecchio, nel paese dove la coppia vive da sempre, insieme ad amici e parenti, Orietta Berti e Osvaldo Paterlini, hanno festeggiato i 56 anni di matrimonio. Nonostante i numerosi impegni televisivi ( attualmente è opinionista al Grande Fratello Vip su Canale 5, ndr) l”usignolo di Cavriago, ha voluto una serata tutta per sé e per il marito per ricordare quel 14 marzo del 1967, quando sposò il marito presso la chiesetta del santuario della Pietra di Bismantova. "Eravamo in Quaresima e ricordo che c’era tanta neve quel giorno. Arrivai in ritardo all’altare perché le strade non erano ancora state pulite. A sposarci, fu Don Gino Benevelli ( ex parroco di Cavriago, scomparso da poco, ndr). Dopo la cerimonia, io e mio marito partimmo subito per gli Stati Uniti, dove mi dovevo esibire con Claudio Villa, per una serie di concerti"- racconta Berti, mentre il marito la guarda commosso. Più di mezzo secolo di vita insieme, non è uno scherzo.

Il segreto? "Il rispetto reciproco. Abbiamo sempre condiviso tutto, il lavoro, i viaggi e questa bella famiglia che ci unisce".

Alla cena speciale, tanti affetti da sottolineare, con i figli Omar e Otis, Lia ( la compagna del secondogenito della coppia), le nipotine Olivia e Ottavia, oltre a parenti e qualche amico.