"Palù era protetto dal Pd Ma accettiamo la scelta"

Non è stato eletto sindaco, Pietro Azzolini, ma potrà contare su 4 seggi nei banchi di minoranza per fare un’opposizione tosta nei prossimi 5 anni. Con lui in consiglio comunale entrano Francesco Benelli (alla pari con Gentjan Kurti, ma collocato prima in lista) e due politici di esperienza: Paolo Rocchi e Dino Cagnoli. La sua lista ha raccolto 1.069 voti (42%) a fronte dei 1.479 del riconfermato Franco Palù di ’Progetto comune’. "Abbiamo passato oltre 2 mesi a fare un reportage della situazione in cui è ridotto il nostro paese. Ha vinto Palù, i cui voli fantastici in buona parte non avranno esecuzione, protetto dalla grande ombra del Pd. Prendiamo atto e accettiamo la scelta dei sampolesi". Da Alleanza aggiungono: "Vogliamo ringraziare uno ad uno i 1.069 cittadini che si sono sentiti rappresentati dal nostro progetto, promettendo il nostro impegno costante per una opposizione costruttiva e attenta".

Francesca Chilloni