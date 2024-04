Pannelli, cappotto e imposte nuove. Il Rifugio Segheria sarà più green

Al Rifugio Segheria, paradiso nel Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, è previsto un intervento di ammodernamento ed efficientamento energetico che lo renderà indipendente dal punto di vista energetico. Il Rifugio, a 1410 metri di quota, immerso nel cuore dell’Abetina Reale, rappresenta un simbolo di congiunzione tra la Toscana e l’Emilia-Romagna, abbracciato dal maestoso Monte Prado (2054 metri). Testimone di secoli di storia, prende il nome dall’antica segheria costruita dal Ducato Estense alla fine del XV secolo.

Qui prenderanno il via qui a fine mese i lavori del Parco Nazionale dell’Appennino per significativi interventi di efficientamento energetico. "In un contesto dove l’allacciamento alla rete elettrica nazionale non è disponibile,- afferma il direttore del Parco, Giuseppe Vignali - l’implementazione di soluzioni autonome e rinnovabili diventa cruciale. Gli interventi comprendono l’applicazione di un cappotto isolante interno, l’installazione di nuovi serramenti in legno, impianti idraulici, di riscaldamento a biomassa e sanitari, nuovi corpi illuminanti a basso consumo, impianto di accumulo da 25 Kw, la sistemazione della falda del tetto per l’installazione di pannelli solari e fotovoltaici da 14 Kw. Questi ultimi permetteranno di produrre energia elettrica in loco". Il finanziamento di 290.000 mila euro, è stato possibile grazie al sostegno del programma "Parchi per il Clima": in settimana la consegna dei lavori alla ditta esecutrice,inizio entro aprile. L’intervento è accolto con entusiasmo dal sindaco Elio Ivo Sassi. "Intervento che risponde al desiderio e alla passione di migliaia visitatori della nostra montagna, – ha sottolineato Sassi – circa 35.000 presenze annue nell’alto Appennino tra Villa Minozzo e Ventasso, il rifugio Segheria rappresenta un punto di riferimento cruciale".

s.b.