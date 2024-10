Picchiata e chiusa a chiave in casa. Il figlio chiede aiuto e la salva

Picchia la compagna e la chiude in casa con i figli minori: un 31enne scandianese è stato arrestato con le accuse di lesioni personali aggravate, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. La donna è stata medicata in pronto soccorso ed è stata dimessa dai sanitari con una prognosi di otto giorni. Nella prima mattinata di domenica, poco dopo le 5.30, i carabinieri sono prontamente intervenuti in un’abitazione privata dopo che il figlio minore della vittima, sentendo le urla della mamma, ha chiamato il 112. La donna ha segnalato di aver subito violenze da parte del compagno. L’uomo, all’arrivo dei militari dell’Arma, si era già allontanato da casa dopo un litigio con la compagna. È poi emerso che l’uomo, un ragazzo di 31 anni, l’aveva presa a calci colpendola nel costato, schiaffi in faccia e le aveva perfino stretto con le mani il collo per poi allontanarsi privandola delle chiavi di casa, del cellulare e dei documenti di identità. La donna è stata dunque rassicurata dai carabinieri e invitata a sottoporsi alle cure del caso e a formalizzare la relativa denuncia per il grave episodio avvenuto ai suoi danni. I problemi, purtroppo, sono però continuati. Dopo qualche ora, sempre su richiesta del figlio minore, i militari di Scandiano hanno infatti nuovamente raggiunto la casa dove il 31enne era tornato chiudendo a mandante la porta di casa e impendendo così agli occupanti di uscire. In tutte le finestre poste al pianoterra sono presenti le inferriate. È stato quindi richiesto l’intervento anche dei vigili del fuoco. I pompieri, assieme ai carabinieri, sono riusciti a liberare la donna e i figli bloccati nell’edificio. Nel frattempo è stato poi notato il 31enne, arrivato sul posto. Il giovane è stato subito bloccato dai carabinieri: è stato trovato in possesso delle chiavi di casa, dei documenti e del cellulare della compagna. Il 31enne è stato arrestato, a disposizione della Procura reggiana titolare dell’inchiesta. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Si tratta dell’ennesima e grave vicenda di violenza domestica avvenuta in un comune della nostra provincia.

Matteo Barca