Polizia Locale sempre più specializzata

Un incontro con i cittadini sull’assetto territoriale della polizia locale. Domani alle 20.45 al centro Mavarta il comandante della Polizia Locale Val D’Enza, Davide Grazioli (foto), si confronta con i cittadini. Al tavolo dei relatori il sindaco di Sant’Ilario (Carlo Perucchetti), il presidente Unione Val d’Enza (Luca Ronzoni) e Giammaria Manghi, capo segreteria politica della Presidenza della Regione.

Saranno presentati risultati, obiettivi e lavoro della Polizia Locale in questi mesi, da quando il servizio è stato riorganizzato. Tra fine 2022 e inizio 2023 il corpo della Polizia Locale è stato suddiviso in 3 sub-ambiti, omogenei per popolazione e territorialità, nei quali sono stati smistati i 30 agenti disponibili.

Sant’Ilario è nel sub-ambito nord, con Campegine e Gattatico, al quale sono dedicati dieci agenti (quattro al solo comune di Sant’Ilario). Avere 30 agenti è fondamentale per accedere a finanziamenti regionali. Il corpo sarà sempre più soggetto a specializzazioni per rispondere in maniera professionale ai tanti compiti assegnati, dal benessere animale all’edilizia, dal commercio all’infortunistica. Nel progetto di Grazioli l’agente torna a recuperare quel rapporto con il cittadino che si è un po’ attenuato nel corso degli anni. Da qui l’idea di assegnare gli agenti in maniera stabile al sub-ambito e di dedicare un monte ore al ricevimento dei cittadini.