Poste ancora chiuse a Reggiolo, l'appello del sindaco

Reggiolo (Reggio Emilia), 11 giugno 2025 – Sembrava che tutto fosse pronto, con lavori anticipati per riqualificare l’ufficio postale del paese, in occasione della necessità di ripristinare i locali dopo i danni provocati dall’esplosione del bancomat ad opera di una banda di ladri, a inizio maggio. Ma tutto sembra essersi fermato. Il sindaco Roberto Angeli, che nei giorni scorsi aveva annunciato in pompa magna l’avvio dei lavori all’ufficio con l’attivazione di un container provvisorio per garantire il servizio durante le fasi del cantiere, ora sembra piuttosto deluso, visto che il container è installato da dieci giorni ma ancora chiuso e inattivo. Ci si potrebbe spostare nella vicina Rolo, ma pure quell’ufficio è danneggiato dalla banca del Postamat, così come è inattivo quello di Gonzaga. Il sindaco reggiolese, nonostante i vari solleciti, non ha finora ricevuto risposte ufficiali. “Tutto questo è inaccettabile – dice Angeli – perché un simile servizio non può essere sospeso a tempo indefinito senza alternative adeguate”. E chiede a Poste Italiane di attivare subito il container di via Vittorio Veneto, gestendo almeno i servizi essenziali.