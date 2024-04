Presentata la lista di Filippo Ferrari. Ecco i nomi dei 12 candidati

È stata presentata l’altra sera, di fronte a un folto pubblico, la lista di "Poviglio in dialogo", guidata dal candidato sindaco Filippo Ferrari. Sono stati presentati i nomi dei dodici candidati consiglieri (sei donne e sei uomini) che sostengono Ferrari in questa esperienza istituzionale. I candidati sono: Luca Gualdi, Barbara Cellato, Harnoor Singh, Marianna Praticò, Aldo Menozzi, Maria Anna Simeoli, Enrico Bonini, Irene Guastalla, Wissam El Aissaoui, Sara Viappiani, Clara Zannoni, Pietro Benassi.

Si tratta in gran parte di nomi assolutamente nuovi per la politica locale, ad eccezione di Clara Zannoni, che nell’attuale mandato ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale. In un incontro pubblico alla sala Tagliavini del centro Kaleidos di via Bologna a Poviglio sono stati ufficializzati i nomi della lista che viene sostenuta anche dal Pd. "Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla presentazione di ’Poviglio in dialogo’. L’emozione è stata tanta e vedervi così numerosi ha reso la serata ancora più indimenticabile. Grazie soprattutto ad Aldo, Anna, Barbara, Clara, Enrico, Harnoor, Irene, Luca, Marianna, Pietro, Sara e Wissam per aver deciso di imbarcarsi con me in questo grande progetto. Sono sicuro che insieme costruiremo grandi progetti per Poviglio, attraverso un metodo condiviso, quello dell’ascolto e del dialogo". E aggiunge: "La lista è frutto di mesi dedicati all’ascolto della gente e dei bisogni del territorio. Il percorso partecipato di questi incontri ha portato alla costruzione di un gruppo articolato, con donne e uomini che hanno maturato esperienze specifiche nel proprio settore, forti delle loro storie e delle loro esperienze e dei valori che propongono ogni giorno alla nostra comunità. Vogliamo proporre alla comunità di Poviglio un progetto di futuro credibile e ragionato: per questo prima di parlare, di proporre, di chiedere voti siamo partiti dal confronto e ci siamo presi tutto il tempo necessario non solo per l’ascolto, ma per l’elaborazione di una proposta nuova e concreta per il meglio per Poviglio". Nei giorni scorsi si è presentata ufficialmente la lista "Uniti per Poviglio", guidata dal sindaco in carica, Cristina Ferraroni, puntando a un mandato bis.

Antonio Lecci