Prima volta senza codino

Amarcord Fiorello. Fiorello prima e dopo. Molti anni prima di diventare il personaggio più poliedrico della tv, Rosario Fiorello con il suo Karaoke, accendeva l’entusiasmo degli italiani, facendo cantare le piazze di tutta l’Italia. Con un successo senza precedenti. Molti ancora lo ricordano in piazza Mazzini a Guastalla, quando invitava il pubblico ad esibirsi nel suo talent-show in onda su Italia1, passato alla storia. Qualche anno dopo, nel 1996, una volta archiviato il Karaoke, Rosario fu ospite (foto) al Nomadincontro/Tributo ad Augusto di Novellara. Ospite insieme ad altri artisti come Ligabue e Alice, fu appluditissimo per la sua performance ma lasciò senza fiato le migliaia di fan, perché si presentò al Palatenda, allestito presso la zona Motta, senza il mitico codino, proponendosi con un outfit totalmente rinnovato.

Luciano Manzotti