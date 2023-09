Protocollo tra Confcooperative e Parco

Confcooperative Terre d’Emilia lancia una nuova alleanza col Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano per rafforzare non solo le buone prassi delle aziende in materia di tutela dell’ambiente, ma anche la valorizzazione di aree montane e foreste. Va in questo senso il protocollo che sarà firmato in questi giorni per favorire l’acquisizione, da parte delle cooperative, di “crediti forestali”, secondo modalità e obiettivi che saranno presentati con un webinar oggi alle 11,30. "Le imprese impegnate in strategie di sostenibilità – sottolinea il presidente del Parco, Fausto Giovanelli – avranno un importante strumento per compensare le inevitabili emissioni connesse ai cicli produttivi". A fargli eco Matteo Caramaschi, presidente di Confcooperative: "Sebbene siano complessivamente modesti gli impatti sull’ambiente generati dalle nostre imprese, siamo convinti sostenitori di uno strumento di duplice valenza: una compensazione e un’opportunità di sostegno alle comunità".