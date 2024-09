Raffica di incidenti sulle strade: disagi al traffico. Un uomo e una donna trasportati in ospedale

Un incidente all’ora di punta, nel primissimo pomeriggio di ieri, si è verificato a San Martino in Rio, con due auto che si sono scontrate tra via Verdi e via Magnanini. Si sono scontrate una Dacia Sandero e un’Alfa 147. Coinvolti nello schianto i due conducenti: un uomo e una donna, entrambi di 43 anni, residenti in zona, raggiunti dal personale della Croce rossa di Correggio per essere trasportati in ambulanza in ospedale. Le loro condizioni non risultano preoccupanti. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale della Pianura Reggiana per poter effettuare i rilievi tecnici utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Lo schianto si è verificato all’orario di rientro al lavoro del pomeriggio, in un momento di intenso traffico. I disagi sono stati limitati grazie all’ampiezza dell’incrocio, che ha consentito il passaggio dei veicoli pur se in presenza delle auto coinvolte nell’incidente. In mattinata si era verificato un altro incidente, con la sbandata di un’auto tra San Martino e Correggio, per l’asfalto reso viscido dalla pioggia. Non risultano conseguenze di rilievo per il conducente.

E nel pomeriggio lunghe code di auto e mezzi pesanti per un incidente sull’ex Statale 62 a Lentigione di Brescello, dove un tir ha invaso le carreggiate dopo una sbandata, bloccando a lungo il traffico.