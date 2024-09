Ragazzini a lezione con la Protezione civile

Al via da oggi, per proseguire fino al 31 agosto, nell’area scolastica di Gualtieri, un campo scuola per ragazzi da 10 a 13 anni di età, nell’ambito del progetto nazionale "Anch’io sono la Protezione civile". Cinque giorni, coordinati dalla locale Protezione civile Bentivoglio, tra esercitazioni pratiche e attività ludico-ricreative. I partecipanti avranno l’opportunità di conoscere il sistema di protezione civile, i rischi incendi boschivi, idrogeologico, ricerca persone scomparse e comportamenti utili da adottare per tutelare se stessi, l’ambiente e la propria comunità. Inoltre visite guidate, escursioni e attività in collaborazione con vigili del fuoco, carabinieri forestali, polizia locale, gruppo cinofili... "Il campo è allestito all’Istituto comprensivo di Gualtieri – spiega il presidente della Bentivoglio, Roberto Soliani – ed è la prima volta che nel Reggiano una associazione organizza un simile evento, dopo quanto fatto dal coordinamento provinciale a Castelnuovo Monti. Ne siamo orgogliosi avendo già registrato oltre venti adesioni tra ragazzi e ragazze". Il campo viene finanziato grazie al ricavato della recente festa del Pesce, promossa in piazza Bentivoglio.

Antonio Lecci