Rappresentanza sindacale, en plein della Cisl alla Medtronic "Premiate la preparazione e la competenza delle persone"

I quasi 50 lavoratori della Medtronic di Rolo hanno scelto la Cisl come rappresentanza sindacale. Nell’azienda leader mondiale per soluzioni tecnologiche innovative in ambito biomedicale, attiva in 150 Paesi del mondo con oltre 350 sedi e 2.400 lavoratori in Italia, nelle elezioni di lunedì 15 maggio la Fisascat Cisl Emilia Centrale ha visto eleggere quattro rappresentanti su quattro, en plein dopo il 50% della precedente tornata elettorale. "Alle Rsu competono ruoli estremamente importanti primo tra tutti quello della difesa degli interessi dei lavoratori, in luoghi di lavoro anche altamente professionalizzanti come Medtronic – il commento di Domenico Silvano, segretario Fiscascat Cisl Emilia Centrale – e questo voto ha riconosciuto, oltre alla sinergia di squadra, anche la preparazione e la competenza di queste persone impegnate su contratti integrativi e formazione".