Reggiane Urban Fest. Sport, dj set e cucina

Un fine settimana alle ex Officine Reggiane, in città, con il Ruf, il Reggiane Urban Fest ad animare il quartiere Santa Croce. Un evento con attività che spaziano dalla gastronomia allo sport, dalla musica al mercato vintage che mira a celebrare e valorizzare la continua trasformazione dell’area ex Reggiane, oggetto del più esteso e profondo intervento di rigenerazione urbana in città in un fulcro di innovazione, imprenditorialità, università e sport. Oggi alle 12 aprono i cancelli dei vari spazi con stand tra gastronomia, sonorizzazione ambientale, dalle 20 il live podcasting di "Lui è Peggio di Me" offre un divertente spaccato di attualità in salsa reggiana. Allo Skate Park esibizioni alla Free Skate Area, oltre a un contest street skate con la partecipazione di skaters di livello nazionale. In fase di definizione anche una serie di tornei di basket 3vs3 in collaborazione con Pallacanestro Reggiana, un dj set con Il Mario, dj Bibo e dj Pylone. Al Carroponte il Bagaj Market con una sessantina di espositori, degustazioni di vini di qualità, mentre dalle 19 Euro Nettuno e Bulma Brief trasformano l’area in un dancefloor selvaggio con un dj set musicale. Domani ancora animazioni con gastronomia, sport, le gare di skate e basket, oltre alla musica. Dalle 16 una sessione di Grunge, Punk, Surf Rock, Indie Pop con Chiara Ugosetti), Peaktime Show e Le Club Sportif, dalle 21 Polpette soundsystem concluderà la festa con una showcase di Disco e House.

Per ulteriori informazioni: https://www.ruf.re.it/ oppure telefonare ai numeri 393-1517834 e 348-7835484.

Antonio Lecci