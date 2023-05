Reggio Emilia, Chiesa in lutto per don Eusebio Bertolini

Casina (Reggio Emilia), 29 maggio 2023 - Lutto nella chiesa reggiano-guastallese per la scomparsa di don Giuseppe (Eusebio) Bertolini, 85 anni, avvenuta in mattinata nella canonica a Giandeto di Casina. Don Bertolini era stato vicario cooperatore prima a Rubiera (1961-1964) poi a Casalgrande (1964-1966) e a San Giovanni di Querciola (1966-1967). Nel 1967 don Bertolini fu nominato parroco di Giandeto, dove è rimasto fino ai giorni nostri. Ma nel suo ministero di presbitero si iscrive a pieno titolo il servizio per le comunicazioni sociali della Chiesa, svolto per lungo tempo con la telecamera a spalla in giro per il territorio della diocesi. Dal 1989 e fino al 2007 don Bertolini è stato infatti direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali e successivamente, fino al 2012, direttore del Centro Televisivo Diocesano. Don Giuseppe è stato il pioniere delle produzioni televisive diocesane. Iniziò a produrre contenuti audiovisivi alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso. Fu il vescovo Gilberto Baroni a chiedergli di seguire un corso di formazione in linguaggio televisivo e a imparare ad utilizzare la telecamera. In quegli anni nacque “Cronaca”, rotocalco televisivo di informazione diocesana trasmesso fino al 2012 da Teletricolore. Don Giuseppe per oltre un ventennio girò in lungo in largo la diocesi per fare interviste, documentare il magistero del vescovo e la vitalità della Chiesa reggiano-guastallese. Il vescovo Paolo Gibertini acquistò per don Giuseppe la prima telecamera e con l’aiuto di tanti collaboratori volontari la produzione televisiva diocesana crebbe anche nella realizzazione di dirette televisive. La salma di don Eusebio è esposta nella chiesa parrocchiale di Giandeto. La celebrazione delle esequie, presieduta dall’arcivescovo Giacomo Morandi, avrà luogo mercoledì 31 maggio alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Casina. Dopo la celebrazione, le spoglie mortali di don Eusebio verranno accompagnate al cimitero di San Giovanni di Querciola per la sepoltura.