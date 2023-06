Reggio Emilia, raffica di sbandate in auto

Reggio Emilia, 6 giugno 2023 – Una notte di interventi impegnativi per i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine per diversi incidenti che si sono verificati sulle strade reggiane. Il più grave nella tarda serata di lunedì 5 giugno in via Fontana a Rubiera, dove un’autovettura Fiat Punto si è ribaltata fuori strada. Sono intervenuti ambulanza, automedica e carabinieri per il promo soccorso a un uomo di 27 anni, residente a Carpi, rimasto gravemente ferito. Sul posto anche l’elicottero del 118 di Bologna, che ha caricato il ferito a bordo per poi trasportarlo in ospedale al Maggiore di Bologna. Ha riportato traumi piuttosto gravi. Poco dopo altro schianto, stavolta a Marola di Carpineti, dove una vettura ha sbandato, finendo fuori strada. Coinvolta una donna, rimasta ferita in modo non grave. Sono stati i vigili del fuoco di Castelnovo Monti a liberarla dall’abitacolo per poi affidarla al personale sanitario. E all’alba altra sbandata fuori strada, stavolta sulla tangenziale di Reggio, all’uscita che porta verso Correggio e la Bassa. Il conducente è stato portato in ospedale con traumi che non sembrano gravi. Rilievi della polizia locale, sul posto con ambulanza della Croce rossa e automedica.