Reggio Emilia, "Aggrediti da sei coloni israeliani, la mia ragazza presa a bastonate"

Reggio Emilia, 15 gennaio 2023 - «Io e la mia fidanzata siamo stati aggrediti a bastonate in Cisgiordania dai coloni israeliani". È il racconto di terrore di Simone Ruffini, 28enne reggiano di Gattatico, studente di dottorato da due anni e mezzo all’Università Ebraica di Gerusalemme. Una terra ricca di fascino e storia, ma da sempre lacerata da mille conflitti. Il giovane si trovava con la sua compagna da cinque anni, la 29enne Samera Ayyad – originaria di Verona e col doppio passaporto italiano-isrealiano, ma palestinese (lavora per un’organizzazione con base a Gerusalemme) – assieme ad un gruppo di una quarantina di escursionisti, palestinesi, francesi e americani. REGGIO PROCURATORE PACI «Siamo partiti intorno alle 9 per una camminata attraverso la valle di Mùrajat vicino a Gerico – spiega Simone – Si tratta di un sentiero tracciato, segnato e sicuro, la nostra guida l’aveva fatta quattro volte nell’ultimo periodo. Erano circa le 17,30 quando siamo arrivati nelle montagne verso la fine del wadi (letto di un torrente, ndr ). Qui siamo stati sorpresi da sei persone che ci hanno minacciati e attaccati con bastoni e spray al peperoncino per impedirci di proseguire. La mia fidanzata è stata colpita ad un braccio e con...