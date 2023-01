Reggiolo, due feriti nello schianto tra auto

L'incidente in via Trieste a Reggiolo

Reggiolo (Reggio Emilia), 27 gennaio 2023 – Grave incidente stradale, verso le 18 a Reggiolo, in via Trieste, dove si sono scontrate due auto. Coinvolte una vecchia Renault 4 e una Fiat Seicento, con quest’ultima finita nel fossato laterale. Due i feriti. Si tratta di un uomo di 32 anni, residente a Reggiolo, che stava rientrando dal lavoro, dalla vicina zona industriale. L’altro ferito è invece un quarantenne residente nella Bassa Mantovana. Sono stati raggiunti dalle ambulanze della Croce rossa di Fabbrico e Novellara, dall’automedica di Guastalla e pure dall’elisoccorso arrivato da Bologna, atterrato nel campo vicino al luogo dell’incidente. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Guastalla. Le condizioni più gravi sono apparse quelle del 32enne, caricato a bordo dell’elisoccorso e trasportato al Maggiore di Parma, con diversi traumi. L’altro ferito, invece, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso di Guastalla. Non sembrano essere in pericolo di vita. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale della Bassa Reggiana. Chiuso il tratto di via Trieste interessato dall’incidente, col traffico deviato su percorsi alternativi.