Reggiolo e Celtic Cavriago, è retrocessione

Con 90’ di anticipo Reggiolo e Celtic Cavriago retrocedono in Seconda categoria.

Nessuna possibilità di appello tramite i play-out a causa del divario oltre i 6 punti dalle quintultime dei rispettivi gironi: i biancorossi cadono in casa (2-3) nel derby-salvezza col San Prospero Correggio che si giocherà tutto nell’unico play-out contro la Rubierese fra due settimane. Gli ospiti sbloccano con l’incornata di Berselli su cross di Ascari, quindi rimonta e sorpasso reggiolese col gol in mischia di Portioli e il penalty di Signoriello; nella ripresa decisivo un double di Nicoletti. Ko interno anche per la Rubierese infilzata in avvio dal Guastalla che consolida la quarta piazza: gol-lampo di Bulgarelli con un pregevole shoot da fuori, quindi Caramaschi risolve una mischia su cross di Sarno. Rubierese avanti a testa bassa, ma Vanacore e Sinagra sbagliano sotto porta.

Incredibile scivolone esterno da 1-3 a 4-3 per la Virtus Libertas battuta dalla Virtus Correggio e sorpassata in seconda piazza dal Masone che si aggiudica il derby con gli Original Celtic Bhoys grazie all’incornata di Acquah su corner di Durmishi.

Festa salvezza per la FalkGalileo che esulta all’inglese sul campo della già retrocessa Virtus Cibeno impallinata in avvio dallo shoot di Redo su traversone teso di Carvisiglia e dal penalty di Ravelli guadagnato da Perera. Non basta il pari nello scontro diretto con la Juve Club al Celtic Cavriago passato in vantaggio con Lazzari e ripreso da Morini. Il club biancoverde conosce la prima retrocessione della sua giovane storia anche a causa dell’impresa del Boca Barco che vince in rimonta (1-2) sul sintetico del Solignano grazie ai punteros Perla e Galasso.

Blitz d’autorità del Quattro Castella che cala il tris (1-3) sulla Valtarese condannandola così alla retrocessione: gol-lampo di Kessabi in lob su assist di Hoxhaj, quindi immediato raddoppio di Silipo in diagonale su azione manovrata e alla mezz’ora punto escalmativo di Pagano su altro cambio di fronte da sinistra a destra. Nella ripresa i granata accorciano con un generoso penalty di Spagnoli. Hurrà in rimonta per il Casalgrande sul San Damaso che mantiene l’argento grazie alla doppietta di capitan Lionetti (destro da fuori e penalty).

In Seconda categoria niente controsorpasso per la Campeginese causa il blitz all’inglese del Busseto sul terreno di una demotivata Virtus Calerno.

I gialloblù di mister Ferrari calano un secco poker sul Fonta Calcio con i double di Dominguez e Aracri e giocheranno in casa fra due settimane la finale play-off contro la vincente di Viarolese-Audax Fontanellatese.

Harakiri dello United Albinea che a causa del ko (2-1) di Novellara dovrà giocarsi la semifinale dei play-off fra le mura amiche contro la matricola Rapid Viadana vittoriosa nel finale (3-2) sul Montecavolo.

Un double del puntero Gangemi firma primo hurrà targato 2024 e salvezza della Saxum United, mentre Reggio Calcio e Sporting Cavriago si sfideranno nel doppio play-out. In Terza categoria impresa del Biasola che espugna Vetto grazie all’autorete di Fontanesi su traversone di Viani e al sigillo del bomber Bertozzi. Ora la matricola cercherà il bis sul campo del Puianello, ieri a riposo, mentre nell’altra semifinale Sporting Tre Croci-Invicta Gavasseto che hanno rispettivamente eliminato Felina e Amici di Davide.

Nel girone B il Cadelbosco stacca in extremis il pass per i play-off regolando (3-1) la Plaza Montecchio: doppietta di Del Prete e diagonale di Aiello, mentre gli ospiti accorciano con Busanelli, freddo davanti al portiere.

Questi gli abbinamenti dei play-off di domenica: Cavriago-Cadelbosco, Montebello-M.T.1960 e Team Corcagnano-Fosdondo.