Rogo Inalca, sos del comitato: "Continuiamo a trovare frammenti di amianto"

"La bonifica è stata davvero completata? A due mesi dall’incendio dello stabilimento Inalca del magazzino Quanta Stock&Go, continuiamo a trovare significative quantità e frammenti di amianto nel quartiere fino a un chilometro dal rogo". A lanciare l’allarme è il comitato cittadino ‘Amianto Zero’. Il presidente Michele Lagano, insieme al vicepresidente Stefano Ferrari, Gino Rossi e altri attivisti, "ha verificato – recita la nota – la presenza di frammenti di amianto sparsi sul territorio cittadino che, sulla carta, sarebbe già stato bonificato. E, cosa ancora più preoccupante, i frammenti si stanno sgretolando col tempo, rendendo le fibre più volatili e pericolose. Nel frattempo, il parco della Resistenza, questo weekend era pieno di famiglie con bambini e animali, ignare di trovarsi in un’area in effetti non completamente bonificata. Chi si assumerà la responsabilità per la salute di questi cittadini?". Il presidente Ferrari tuona: "Non possiamo accettare che i residenti e i lavoratori continuino a vivere a stretto contatto con le fibre di amianto per mancanza di informazioni. Chiediamo trasparenza sulla bonifica, che finora è stata più una ‘sgrosédà’, e soprattutto vogliamo sapere se gli sfalci contaminati sono stati trattati in conformità con le ordinanze del sindaco". Il Comitato “Amianto Zero” continuerà a monitorare il quartiere invitando i cittadini a segnalare frammenti sospetti attraverso la nostra pagina Facebook o quella di Reggio Emilia Ripuliamoci. Gino Rossi conclude: "A oggi, nonostante numerosi solleciti, il comune non ha ancora risposto alla nostra richiesta di incontro con il sindaco e l’assessore Bonvicini. Questo silenzio è forse indicativo del reale interesse del Comune nell’ascoltare chi, nel quartiere Tondo, deve fare i conti con un futuro incerto".

E ieri pomeriggio, il Consiglio Comunale ha approvato all’unanimità una mozione presentata da Coalizione Civica. I consiglieri d’opposizione Fabrizio Aguzzoli e Dario De Lucia hanno proposto di "accogliere la richiesta dei cittadini di convocare un’assemblea pubblica volta a fornire informazioni chiare, dettagliate e aggiornate in merito a quanto appreso dalle autorità competenti" e ad "istituire una commissione pubblica, aperta alla partecipazione di Arpae, dedicata a fare il punto sullo stato della qualità dell’aria e sui possibili rischi derivanti dalle sostanze emesse in atmosfera e che si rendano pubblici i dati completi delle rilevazioni effettuate".