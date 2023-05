Rubiera sospira "Ma il Secchia va monitorato"

"Per ora è piovuto meno del previsto, ma c’è da stare attenti nelle prossime ore". Con molta prudenza, il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro tira un primo sospiro di sollievo mentre guarda la diga sul Secchia. "Il colmo di piena del Tresinaro è passato, anche se domattina (oggi per chi legge; ndr) se ne prevede un altro. Il Secchia sta salendo, non ha ancora finito di salire. La curva non è però preoccupante per ora. E’ ovvio che il problema potrebbe essere più a valle, dove il Secchia entra in un percorso arginato artificiale". Insomma, tanto dipenderà dai prossimi giorni, in cui sono previste altre precipitazioni: "Questo è l’elemento che va valutato. Serve la dovuta attenzione nelle prossime ore, dovremo continuare a stare attenti. Intanto abbiamo emesso un’ordinanza che vieta di accedere ai fiumi nelle casse d’espansione e negli alvei con allerta arancione e rossa. Sembrerebbe scontato, ma siccome è successo che purtroppo qualcuno si azzardasse, meglio farne una regola".