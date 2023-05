Saman morta strozzata o strangolata: lo studio dei periti sui resti trovati nel casolare

Reggio Emilia, 8 maggio 2023 – Saman Abbas è morta strozzata o strangolata. A questa conclusione sono arrivati i periti nominati dalla Corte di assise di Reggio Emilia, Cristina Cattaneo e Biagio Eugenio Leone, nella relazione preliminare medico legale e anatomopatologica depositata in vista dell'udienza di venerdì.

Il delitto d'onore di Saman Abbas, per il suo omicidio sono accusati i genitori, uno zio e due cugini. Il processo è in corso a Reggio Emilia

Per l'omicidio della 18enne pachistana, la notte del 30 aprile 2021 a Novellara, la Procura di Reggio Emilia accusa i genitori, ovvero il padre Shabbar e la madre Nazia Shaheen (unica finora non arrestata), lo zio Danish Hasnain e i cugini Nomanulhaq Nomanulhaq e Ikram Ijaz.

La relazione è stata fatta analizzando i resti ritrovati a novembre scorso in un casolare vicino alla casa dove la giovane viveva.

A confermare che i resti ritrovati su indicazione dello zio Danish sono quelli della giovane, è stato "il confronto di immagini ante-mortem (ottenute dalle forze dell'ordine) e post-mortem del soggetto" si legge nella relazione.

In particolare, spiegano i periti, "sono state selezionate immagini e video recenti del soggetto in vita e si è proceduto ad accostamento e sovrapposizione degli elementi dentari visibili in foto e video in cui la vittima rideva o apriva la bocca".

La relazione "evidenzia la perfetta corrispondenza dei margini occlusali, mesiali e distali di tutti gli elementi dentari messi a confronto (6 superiori e 6 inferiori)".

L’estradizione del padre dal Pakistan

Intanto viene continuamente rinviata l’udienza per l'estradizione dal Pakistan di Shabbar Abbas, padre di Saman. Nel processo in corso davanti alla Corte di assise di Reggio, Shabbar potrebbe partecipare in videoconferenza all’udienza in programma venerdì 12 maggio (ha dato il suo consenso ma finora il collegamento non è stato ancora stabilito).

Domani per l'uomo c'è invece un altra udienza in Pakistan per decidere dell'eventuale estradizione, come detto più volte rinviata.

Delitto d’onore

Saman sarebbe stata uccisa e sepolta sotto un casolare nelle campagne di Novellara per aver "disonorato" la famiglia, non accettando un matrimonio combinato con un parente in Pakistan.