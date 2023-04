Processo per Saman, il padre in video collegamento dal Pakistan il 12 maggio

Reggio Emilia, 21 aprile 2023 - Shabbar Abbas, il padre di Saman, si videocollegherà dal Pakistan con il tribunale di Reggio nell'udienza prevista il 12 maggio.

È la novità annunciata stamattina dal presidente della Corte d'Assise Cristina Beretti all'inizio dell'udienza sul processo per l'omicidio della 18enne pakistana.

Saman Abbas e il padre Shabbar: c'è la data del videocollegamento dal Pakistan al processo in corso a Reggio Emilia

Gli imputati sono i genitori Shabbar Abbas e Nazia Shaheen, lo zio Danish Hasnain e i cugini Nomanulhaq Nomanulhaq e Ikram Ijaz.

Dopo che era stato formalizzato l'assenso a videocollegarsi del padre alle autorità del Pakistan, ora sarebbero state create anche le condizioni tecniche perché il genitore della ragazza possa partecipare al processo.

Questa mattina si sta ascoltando in aula il maggiore dei carabinieri Maurizio Pallante, comandante del nucleo investigativo, chiamato a testimoniare dal pm Laura Galli.

Il maggiore ha tratteggiato il ruolo della zia Shamsa Batool (sorella di Shabbar Abbas). E' stato infatti attraverso un messaggio vocale della donna che gli inquirenti avrebbero capito che la pista giusta da seguire nell'indagine "era quella del delitto d'onore". La donna, emigrata in Inghilterra, secondo gli inquirenti era a conoscenza del piano per l'omicidio e lo avallava per recuperare la rispettabilità della famiglia.

Pallante ha anche ripercorso le ore del 29 aprile 2021, il giorno prima della scomparsa della giovane, descrivendo l'immagine ripresa dalle telecamere degli imputati sull'aia con le pale, come "le prove generali del delitto".

Nel pomeriggio i membri della Corte e gli avvocati faranno un sopralluogo nella casa di via Colombo dove viveva la famiglia Abbas e in quella di via Comunale dove abitavano lo zio e i cugini, allo scopo di visualizzare i locali. Le due abitazioni a Novellara distano circa 700 metri.

L'avvocato Liborio Cataliotti, difensore di Hasnain, spiega: 'Per quanto riguarda il mio assistito, ci interessa verificare l'acustica dei luoghi, dove sono avvenute diverse conversazioni al centro di intercettazioni. Saman, ad esempio, fece diverse chiamata la mattina del 30 e non era da sola. Poi vogliamo accertare quali sono i tempi di percorrenza tra le due abitazioni, che Hasnain ha indicato in sede di interrogatorio'.