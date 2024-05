"Sanità, serve subito un tavolo di lavoro"

Criticità del sistema sociosanitario del comune di Ventasso: il Gruppo Pd condivide le preoccupazioni espresse della popolazione locale. "Purtroppo, la recente chiusura di un ulteriore struttura privata per la residenza degli anziani a Cervarezza – afferma in una nota il segretario del Circolo Pd, Francesco Ferretti - segue solo di qualche mese la già avvenuta chiusura della Casa di Carità di Busana. Pur consapevoli che tali chiusure dipendono da scelte private, vanno evidenziate importanti ricadute sul tessuto sociale del nostro Comune, sia dal punto di vista della perdita di posti di lavoro nel territorio che per le ovvie conseguenze di mancanza di posti letto per anziani, che si vedono costretti per lo più a trasferirsi in strutture di altri Comuni, se si trova la disponibilità. Di fondamentale importanza sono le conseguenze che ricadono sui servizi sociali del Comune".

I dem segnalano il perdurare della sospensione della postazione di guardia medica a Busana, tema già dibattuto e che si era concretizzato anche in seguito al voto favorevole nel mese di giugno 2023 del sindaco Ferretti in sede di Conferenza Territoriale Sanitaria.

"Va ricordato che in seguito a tale chiusura e alle sollecitazioni delle opposizioni in consiglio comunale – prosegue la nota - si era tenuta una assemblea nel mese di dicembre in cui l’Amministrazione comunale e i vertici Asl si impegnavano a trovare soluzioni che compensassero tale mancanza, anche in considerazione del fatto che con la postazione di Villa Minozzo non si potesse in alcun modo coprire anche Ventasso. A diversi mesi di distanza da tale assemblea è stata comunicata l’attivazione a Busana di un ambulatorio di cure primarie attivo solo il sabato dalle ore 9 alle 19. A nostro parere tale soluzione non può in alcun modo compensare la soppressione della postazione di guardia medica che, nel periodo estivo, era fondamentale come copertura della notte e dei giorni festivi. Inoltre riteniamo molto grave la persistente mancanza del medico di base a Ligonchio che comporta evidenti disagi per la popolazione. Chiediamo alla Giunta la convocazione di un tavolo di lavoro con le municipalità, le opposizioni e le parti sociali del territorio".

Settimo Baisi