Santa Maria della Misericordia. Arrivano i fondi dal ministero

A pochi giorni dalla visita del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a Correggio, arriva la conferma dell’impegno assunto per chiesa e ospitale di Santa Maria della Misericordia, in centro, con la pubblicazione del decreto ministeriale che ufficializza la concessione di risorse per un milione di euro in tre anni per il recupero dello storico immobile: 400mila euro per il 2024, 400mila per il 2025 e 206 mila per il 2026.

Lo scopo? Restauro e consolidamento strutturale dei fabbricati facenti parte l’antica ospitale della Confraternita. Lo stesso decreto, per il Reggiano, prevede in tre anni un finanziamento di un milione per restauro e rifunzionalizzazione di piazza Bentivoglio di Gualtieri e 915mila euro per il restauro conservativo degli interni della chiesa di Sant’Andrea, sempre a Gualtieri.

Per quanto riguarda Correggio, il ministro Sangiuliano l’anno scorso aveva garantito un interessamento. A fine anno la Soprintendenza ha redatto un piano tecnico di intervento. Ma il progetto non si ferma qui: si punta a trasformare l’Ospitale una delle tappe del "museo diffuso" dedicata ad Antonio Allegri, detto il Correggio.

"Per la prima volta – commenta il consigliere comunale Gianluca Nicolini, che da anni segue in modo diretto le sorti della chiesa e dell’ospitale – emerge una reale intenzione di recuperare l’edificio che, restaurato, potrebbe diventare uno dei fiori all’occhiello del territorio. Lo stanziamento di un milione di euro, unito ai fondi stanziati per il post terremoto, deve essere un punto di partenza e non di arrivo. La speranza è che nell’arco di 4-5 anni si possa restituire alla comunità un luogo di storia e cultura di grande pregio".

Antonio Lecci