Sant’Antonio, agricoltori in festa

Diverse le celebrazioni per la ricorrenza di Sant’Antonio Abate, protettore del mondo agricolo e degli animali. Ieri mattina in duomo a Guastalla è stata celebrata la messa, per poi spostarsi al centro sociale Primo Maggio per la benedizione dei trattori e per un incontro con l’assessore regionale all’agricoltura, Alessio Mammi, con la partecipazione di numerosi operatori rurali del territorio locale. E’ stata anche l’occasione per presentare ufficialmente la nuova Consulta comunale dell’agricoltura, presieduta da Pietro Murgia, composta da consiglieri comunali e da rappresentanti delle associazioni di categoria. E’ stato poi organizzato un ricco aperitivo "rinforzato" con il ricavato dalle aziende sponsors destinato in beneficenza all’associazione Anffas. Mammi ha poi partecipato a una simile iniziativa a Novellara.