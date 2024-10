Sbanda con l’auto sull’argine . Giovane al pronto soccorso

Un giovane è rimasto ferito, verso le 13 di ieri, in una sbandata in auto avvenuta sull’argine del Po, all’altezza del centro abitato di Gualtieri. Il conducente, a bordo di una Bmw, dopo la sbandata sull’asfalto reso viscido dalla pioggia, è finito in fondo all’argine, all’uscita di una curva, per fortuna senza ribaltarsi, fermandosi contro una vettura Audi che transitava sulla sottostante via Panizzi, non distante dalla centralissima piazza Bentivoglio. Immediata la richiesta di soccorso al 118. Sono arrivati gli operatori della Croce rossa di Guastalla col personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale di zona. Il giovane alla guida della Bmw, dopo le prime cure, è stato trasferito al pronto soccorso di Guastalla, con traumi che non risultano preoccupanti. Fisicamente illeso, invece, il pensionato che era alla guida dell’Audi. Sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia stradale del distaccamento della Bassa per eseguire i rilievi tecnici necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, avvenuto in un tratto di argine già teatro in passato di simili episodi.