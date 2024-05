Sbanda e danneggia le auto in sosta

Ha sbandato a bordo di una Renualt Austral, in via Roma, in centro a Novellara, probabilmente durante una manovra di sorpasso, finendo per urtare due vetture in sosta sul ciglio della strada. Ieri notte, poco dopo l’una, sono intervenuti i carabinieri di Novellara, risalendo al conducente della vettura, nel frattempo salito a bordo di un altro veicolo per farsi accompagnare in ospedale. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, l’uomo – un quarantenne residente in zona – dopo l’incidente, urlando verso le abitazioni, avrebbe chiesto di non segnalare l’accaduto alle autorità. I carabinieri lo hanno raggiunto in pronto soccorso, identificato e sottoposto – come da prassi – ai previsti accertamenti sul suo stato psicofisico. Pare che la sbandata sia avvenuta dopo che la vettura è finita su di un dosso antivelocità. A quel punto, in via Roma, l’auto è diventata ingovernabile, schiantandosi contro due vetture regolarmente in sosta. Fra queste, anche un’auto di recente immatricolazione. L’urto è stato violento, con i veicoli gravemente danneggiati. Per fortuna non c’erano persone a piedi o in bici in transito. Altrimenti il risultato dell’incidente avrebbe rischiato di essere ben peggiore. I carabinieri stanno effettuando tutti gli accertamenti di legge. Fra le ipotesi al vaglio, anche la fuga dopo l’incidente, visto che il conducente – pur se poi diretto in ospedale – non ha rilasciato dati o altre informazioni ai proprietari delle auto danneggiate. Ha riportato traumi guaribili in cinque giorni.

Antonio Lecci