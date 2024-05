Scandiano collabora al megacervellone

E4 Computer Engineering, azienda scandianese leader nel settore delle soluzioni hardware e software ad altissimo contenuto tecnologico per l’intelligenza artificiale, si è aggiudicata la gara per il potenziamento di Galileo 100, supercomputer del Consorzio Interuniversitario Cineca e sistema cloud Tier-1 per la ricerca scientifica pubblica capace di servire oltre 5mila utenti.

Attraverso la gara, Cineca mira ad acquisire una nuova soluzione in grado di migliorare ed estendere i servizi forniti dalla propria infrastruttura hpc. "Il progetto di potenziamento di Galileo 100 porterà un notevole avanzamento e una significativa diversificazione delle risorse computazionali rese disponibili ai ricercatori italiani ed europei", sottolinea Sanzio Bassini, direttore del dipartimento di supercalcolo del consorzio interuniversitario Cineca. Cosimo Damiano Gianfreda, Ceo di E4 Computer Engineering, spiega che come partner storico "di Cineca, al quale siamo legati da una visione comune e dall’impegno condiviso di mettere al servizio della comunità italiana della ricerca il meglio che la tecnologia ha oggi da offrire, abbiamo affrontato questa gara sicuri di proporre una soluzione vincente, forti della nostra esperienza e capacità di immaginare e creare soluzioni di altissimo livello tecnologico".

E4 Computer Engineering, fondata a Scandiano nel 2002, è un’azienda italiana dal respiro internazionale che progetta e realizza soluzioni hardware e software ad altissimo contenuto tecnologico per intelligenza artificiale, high performance computing, cloud computing, data analytics e hyper-converged infrastructure per aziende, istituzioni accademiche e centri di ricerca.

Matteo Barca