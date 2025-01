Scatta la corsa ai saldi. I commercianti fremono: "Vogliamo recuperare un Natale sottotono"

Saldi invernali, il momento tanto atteso è arrivato. Oggi al via nella nostra città e in Emilia-Romagna l’appuntamento per fare acquisti a prezzi vantaggiosi, dopo la corsa natalizia ai regali. Il periodo durerà 60 giorni consecutivi, per quanti vogliono acquistare capi d’abbigliamento, calzature e accessori di qualità approfittando di prezzi più bassi. Per i commercianti è l’occasione di recuperare le perdite causate dal calo dei consumi e dall’aumento dei costi di gestione – bollette in primis – e contrastare la concorrenza del Black Friday. Abbigliamento e scarpe partiranno con uno sconto medio del 30% destinato a salire.

"Ogni anno i saldi si avvicinano sempre di più al periodo natalizio, e questo non gioca a favore degli acquisti nelle Festività, però c’è grande aspettativa – avvisa Monica Soncini, presidente Ascom Reggio – perché il Natale si è rivelato sottotono per le compere, perciò l’attesa sale". Soncini prevede un’elevata frequentazione, in prima battuta per visionare gli articoli che interessano, seguita da una frequenza mirata all’acquisto: "Il cliente vista la congiuntura economica incerta, specie per il prossimo futuro, si sentirà spinto all’acquisto agevolato da una scontistica maggiore. Come commercianti affrontiamo il periodo con aspettative sempre più alte, anche per non trascinarci gli acquisti dell’autunno – inverno alla stagione successiva". Soncini conclude auspicando contestualmente ai saldi una maggiore attrattività per la città.

"Siamo moderatamente ottimisti rispetto ai saldi a Reggio – attacca Dario Domenichini, presidente provinciale Confesercenti – Già nell’ultima settimana di dicembre abbiamo visto una certa ripresa dei consumi, mi riferisco al settore dell’abbigliamento, e speriamo che quest’ondata positiva prosegua, in considerazione della spesa per ogni famiglia e del fatto che l’80% delle persone ha dichiarato che farà acquisti nei negozi tradizionali". Domenichini auspica una spinta ai consumi, non soltanto – avverte cautamente – "per risolvere i problemi del piccolo commercio ma quantomeno dare una boccata d’ossigeno a tante imprese che stanno attraversando difficoltà a causa di motivi risaputi. Confesercenti invita i consumatori a rivolgersi principalmente a negozi di fiducia e ricorda il decalogo dei buoni saldi stilato per garantire ai clienti shopping in sicurezza" Ovvero attendere il periodo ufficiale, evidenziare l’oscillazione dello sconto praticato, non esibire sconti generici riferiti ad alcuni articoli, separare in modo chiaro le merci in saldo da quelle poste a prezzo pieno, evidenziare il prezzo originario e quello scontato, accettare pagamenti via pago bancomat e carte di credito, rendere visibile l’interno del negozio e disponibilità a sostituire la merce acquistata nei saldi.