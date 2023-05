Schianto all’alba: grave ragazzo di 21 anni

Tre giovani sono rimasti feriti in un incidente avvenuto ieri mattina, poco dopo le cinque, lungo la SP486R nel comune di Castellarano: un ragazzo è stato urgentemente portato in gravi condizioni in ospedale. Una Fiat Panda, condotta da un 20enne con a bordo due suoi amici di 19 e 21 anni, è finita fuoristrada dopo che l’automobilista ha perso il controllo del mezzo.

I tre giovani sono residenti nel comune di Casalgrande. I feriti sono stati prontamente soccorsi dagli operatori del 118 e, dopo le prime cure ricevute sul luogo dello schianto, in seguito accompagnati all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per i controlli del caso da parte dei sanitari del nosocomio reggiano. Le condizioni del 21enne sono state giudicate gravi. Sul posto, oltre ai mezzi inviati dalla centrale operativa del 118, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Castellarano per eseguire i rilievi. I militari dell’Arma stanno compiendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro verificatosi nella prima mattinata di ieri. Si tratta purtroppo dell’ennesimo incidente che si registra sulle arterie del comprensorio ceramico.

m. b.