Schianto frontale a San Faustino. Quattro persone ferite: grave una settantunenne

Quattro persone sono rimaste ferite ieri mattina, verso le otto, in un incidente avvenuto a San Faustino di Rubiera. Uno schianto frontale tra una Punto e una T-Roc si è verificato all’incrocio via Tassarola e via Bertolazzi. La Punto è finita contro un impianto dell’illuminazione pubblica. È stata attivata la centrale operativa del 118 che ha subito coordinato l’emergenza e inviato urgentemente sul posto le ambulanze, l’automedica e i vigili del fuoco. Gravi le condizioni di salute di una donna di 71 anni, portata poi in codice rosso all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio per le cure dei sanitari. Ha riportato un trauma toracico. Ferite altre due donne e un uomo: sono stati trasferiti, per gli accertamenti del caso, al Santa Maria Nuova e fortunatamente non sono in pericolo di vita. A San Faustino, oltre ai mezzi del 118 e ai pompieri, sono arrivati gli agenti della polizia stradale per eseguire i rilievi di legge e ricostruire la dinamica del grave sinistro. Sul luogo si è recato anche il personale dell’Enel a seguito dei danneggiamenti provocati dall’incidente.

m. b.