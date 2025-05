Schianto in auto contro un palo, 21enne finisce in pronto soccorso

Soccorsi mobilitati ieri notte a Correggio dopo la sbandata di un’auto, finita contro un palo. L’incidente è avvenuto verso le quattro in via della Libertà, una strada che collega all’area industriale della cittadina. A bordo di una Fiat Panda si trovava un giovane di 21 anni, residente a Rolo, raggiunto poco dopo dall’ambulanza della Croce rossa e dal personale dell’autoinfermieristica. Dopo le prime cure è stato portato al ps del Santa Maria Nuova in condizioni serie, ma non risulta essere in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco di Reggio e Carpi per mettere la vettura in sicurezza e verificare la stabilità del palo. I rilievi tecnici sono stati eseguiti dai carabinieri.