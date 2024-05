Scultura e patto di amicizia. Una giornata per le mondine

È stata scoperta e ufficialmente inaugurata al parco di Rio Saliceto la scultura di Enrico Davolio dedicata alle mondine e alle forza e tenacia delle donne in generale, avvenuta lo scorso fine settimana nell’ambito di una cerimonia in ricordo delle mondine riesi, partite per cercare lavoro nelle risaie del Monferrato, in particolare a Garbagna e Trino. Proprio questi due paesi, rappresentati dai sindaci, hanno siglato un patto di amicizia con Rio Saliceto. Patto firmato da Lucio Malavasi e dai colleghi Daniele Pane (Trino) e Fabiano Trevisan (Garbagna). L’evento ha previsto la visione di un documentario di Cecilia Anceschi, l’esibizione in teatro del coro delle mondine di Novi ad accompagnare una rappresentazione dell’attrice Ivana Monti, oltre a degustazioni di riso. Presenti anche delle ex mondine, protagoniste di un periodo di duro lavoro, lontane da casa.