Scuola primaria Besenzi. Un pomeriggio in più facoltativo per i remigini

Grosse novità per la scuola primaria ’Besenzi’ di Coviolo, punto di riferimento per generazioni di bambini non solo dell’omonima frazione ma anche delle zone limitrofe del forese. A partire dal prossimo anno scolastico, e quindi per il 2025/2026 (iscrizioni sino al 10 febbraio sulla piattaforma ministeriale: https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni) il plesso di via Bartolo da Sassoferrato sarà aperto anche per due pomeriggi per la classe prima: uno obbligatorio nell’ambito dell’orario curricolare delle lezioni e uno facoltativo. Una scelta fatta per venire incontro alle sempre più frequenti richieste delle famiglie, dato comune peraltro all’intera città, per fare fronte alle esigenze logistiche e lavorative, senza penalizzare l’offerta formativa e offrendo nuove occasioni di arrichimento didattico e sociale.

Nello specifico il nuovo orario della scuola ’Besenzi’, per i futuri remigini della classe Prima, sarà il seguente: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, più due pomeriggi il martedì (obbligatorio con insegnamento di materie scolastiche) e il giovedì (facoltativo, a scelta delle famiglie, con attività extracurricolari) fino alle 16.45. Confermato, e questo a beneficio di tutte le classi, il servizio di pre-scuola dalle 7.30 e di post-scuola sino alle 13.30 per le famiglie che ne hanno esigenza.