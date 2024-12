Sentirsi in famiglia a Natale. Pranzo nel refettorio dei Cappuccini

Si è svolto, come tutti gli anni, il consueto pranzo nel giorno di Natale organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio, per un momento di condivisione e calore per chi vive in difficoltà, nel refettorio dei Frati Cappuccini di Reggio Emilia.

Nelle giornate che hanno preceduto il Natale, i volontari hanno ricevuto varie donazioni: vestiti, prodotti, cibo, economiche, ma anche e soprattutto disponibilità a servire il pranzo e preparare i pacchi regalo per i meno abbienti. "Anche nella nostra città - dicono i volontari - abbiamo cercato di offrire un Natale di speranza a chi si trova solo, senza una famiglia o una casa. Persone che affrontano difficoltà economiche e sociali, ma che, grazie a questa iniziativa, possono sperimentare l’abbraccio di una comunità che non li dimentica.

I nostri amici, che incontriamo durante l’anno, sono al centro di questa festa, e senza di loro, il Natale non sarebbe lo stesso".

Per chi volesse fare una donazione post-natalizia, può consultare la pagina facebook della comunità Sant’Egidio di Reggio Emilia.

Cesare Corbelli