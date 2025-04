Settimana intensa di pallavolo: sfide decisive in Serie B e C

E’ una settimana, questa, in cui quasi tutti i giorni si gioca a pallavolo nelle varie categorie.

SERIE B. Questa sera tornano in campo le due reggiane: l’Ama San Martino alle 21 ospita il Firenze Volley, mentre i Vigili del Fuoco alle 21 sono a Pontedera contro il Gruppo Lupi. A tre gare dal termine San Martino è a tre punti da un quarto posto che sarebbe ottimo, mentre i Vigili sono già retrocessi.

SERIE B1. La Giusto Spirito Rubierese ha sconfitto Crema 3 a 0 (19, 25, 17) con 13 punti di Adani e sale in zone abbastanza tranquille, la Tirabassi & Vezzali ha giocato ieri sera a San Giorgio Piacentino.

SERIE B2. Nessun miracolo, l’Arbor Interclays gioca una buona gara contro la forte capolista San Damaso, ma perde la gara 1 a 3 (25-12 18-25 22-25 19-25) e l’imbattibilità interna. La Fos Cvr supera 3 a 1 in trasferta Soliera (25-21 25-21 24-26 25-22) con 21 punti di Brunfranco, ma a -4 dalla vetta deve pensare a vincere la prossima e poi ai play-off: difficile la promozione diretta. L’Ama San Martino perde in casa da Fermo 0-3 (16, 16, 15) ma era già retrocessa.

SERIE C. Tra i maschi, Mo.Re Volley-Cavezzo 3-0 (11, 22, 9), Modena Volley-Fabbrico stasera alle 21. Mo.Re Volley è terza. Tra le ragazze, stasera alle 21 si gioca Rivergaro-Everton. Il derby tra Saturno Guastalla e Poliespanse Nutristar Correggio è stato vinto dalle locali 3 a 1 (19-25 25-22 25-15 29-27), con la Saturno quarta e vicina ai play-off.

SERIE D. Nel girone A maschile, stasera alle 21 l’Everton attende alla Rinaldini i parmensi dell’Energy u17. Nel girone C, Modena Volley-Mo.Re Volley 3-0 (17, 12, 20). Tra le ragazze, campionato finito, a parte pochi recuperi: nel girone A l’Arena Montecchio è già salita in Serie C, come la Renusi Moglia Campagnola nel girone B.

Nel girone B, la retrocessa Virtus Casalgrande ha perso in casa dalla Libertas Fiorano 0-3(22, 23, 18). Potrebbe avere una chance di play-off l’Ama San Martino che però il 3 maggio deve vincere in trasferta il derby con la già promossa Renusi: chissà se ci sarà una festa doppia…

Claudio Lavaggi