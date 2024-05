Si ampliano gli orari della biblioteca Crovi

Cambia orario di apertura la biblioteca Crovi di Castelnovo Monti: da domani sarà aperta tutti i giorni, esclusi venerdì e domenica, dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.30. L’orario passa quindi da una apertura di 34,5 ore settimanali a 40 ore settimanali su 5 giorni con un ampliamentodi apertura al pubblico di quasi 6 ore settimanali. Va ricordato che la biblioteca fornisce i propri servizi nella sede temporanea nei locali dell’Istituto Comprensivo Bismantova, in via Sozzi a Castelnovo Monti. L’ampliamento di orario rientra nel progetto "Officina della creatività. Io si dice per essere noi" che comprende una serie di attività che rivolge particolare attenzione al target 14-35 anni. Il tutto nasce dal bando ‘Giovani in biblioteca’ promosso dal Ministero delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile per favorire la ripresa della socialità di ragazze e ragazzi. Il progetto prevede proposte e occasioni grazie alle quali i giovani potranno condividere idee, percorsi culturali, occasioni ricreative e momenti dii aggregazione. Il Comune si è infatti aggiudicato un contributo di quasi 120.000 euro (su un progetto totale di circa 150.000) con i quali aumentare il personale e ampliare l’orario della biblioteca, realizzare laboratori e iniziative culturali, creare spazi specifici con arredi e materiali adeguati.

Il tutto verrà realizzato insieme ad una rete di partner del territorio che insieme progetteranno e realizzeranno le diverse proposte: Istituto Cattaneo-Dall’Aglio, Istituto Mandela, Istituto Bismantova, Conservatorio Peri Merulo di Reggio Emilia e Castelnovo Monti, Associazione Gilda dei Bardi, Cooperativa Papa Giovanni XXIII, Azienda Speciale Consortile Appennino Reggiano.

s.b.